Премьер-министр Сапар Исаков рассказал на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализацию» в Алматы о том, что Кыргызстан будет использовать криптовалюту в системе государственных закупок, сообщает Kabar.

Исаков сообщил, что это снизит уровень коррупции в систему государственных закупок.

«Проект «Таза коом» позволит оптимизировать госрасходы, увеличит доходную часть бюджета», - отметил он.

В свою очередь, председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что на сегодня неизвестно, действительно ли криптовалюта является универсальной платежной система, которая способна составить конкуренцию стандартным валютам или это пузырь, который в определенное время лопнет.

«В целом по криптовалютам, мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Надо внимательно относиться, так как наши экономики слишком тесно связаны. Невозможно внедрить эту систему внутри одной страны. Нужно сблизить наши подходы на уровне союза. В идеале, по криптовалютам необходимо готовить международные конвенции, в противном случае это будет развиваться под другим углом», - добавил он.

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