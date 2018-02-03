Кыргызстан будет использовать криптовалюту в системе государственных закупок

3 февраля 2018 09:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Сапар Исаков рассказал на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализацию» в Алматы о том, что Кыргызстан будет использовать криптовалюту в системе государственных закупок, сообщает Kabar.

Исаков сообщил, что это снизит уровень коррупции в систему государственных закупок.

«Проект «Таза коом» позволит оптимизировать госрасходы, увеличит доходную часть бюджета», - отметил он.

В свою очередь, председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что на сегодня неизвестно, действительно ли криптовалюта является универсальной платежной система, которая способна составить конкуренцию стандартным валютам или это пузырь, который в определенное время лопнет.

«В целом по криптовалютам, мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Надо внимательно относиться, так как наши экономики слишком тесно связаны. Невозможно внедрить эту систему внутри одной страны. Нужно сблизить наши подходы на уровне союза. В идеале, по криптовалютам необходимо готовить международные конвенции, в противном случае это будет развиваться под другим углом», - добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Кыргызстане пройдет кыргызско-таджикский бизнес-форум
Кыргызстан 2 февраля 16:35
Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Кыргызстан 2 февраля 09:19
Экономический рост Кыргызстана в 2017 году превзошел ожидания МВФ
Кыргызстан 1 февраля 14:34
Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Таджикистан
Кыргызстан 1 февраля 11:10
Кыргызстан и Таджикистан активируют двусторонние торгово-экономические отношения
Кыргызстан 31 января 11:56
ГНС Кыргызстана в 2017 году не выполнил план по сбору налогов
Кыргызстан 31 января 08:51
В Кыргызстане приостановлена добыча угля
Кыргызстан 30 января 10:29
Кыргызстан принял участие в заседании «Центральная Азия + Япония»
Кыргызстан 29 января 09:24
В Кыргызстане обнародованы данные по голосованию на выборах депутатов местных кенешей
Кыргызстан 28 января 16:55
В Кыргызстане начались очередные выборы в местные кенеши
Кыргызстан 28 января 08:50
В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ
Кыргызстан 27 января 10:56
В Кыргызстане рассмотрели вопрос применения международного стандарта ЕЭК ООН на сушеный абрикоc
Кыргызстан 27 января 09:20
В Бишкеке от переохлаждения погибли 15 человек
Кыргызстан 26 января 09:19
Кыргызстан останавливает экспорт электроэнергии в Узбекистан
Энергетика 25 января 17:42
В Таджикистане открывается диалог "Центральная Азия + Япония"
Таджикистан 25 января 09:31
В Кыргызстане предупредили об аномальном похолодании
Кыргызстан 24 января 09:34
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения
Центральная Азия 23 января 14:38
Жээнбеков рассказал, как остановить миграцию в Кыргызстане
Кыргызстан 23 января 09:18