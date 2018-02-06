В Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ

6 февраля 2018 09:17 (UTC+04:00)

В Кыргызстане в текущем месяце ожидается рост цен на горюче-смазочные материалы в среднем на 4-6%. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на Ассоциацию нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).

Как пояснили в АНК, на российском рынке продолжается рост оптовых цен на нефтепродукты. Так, за последний месяц стоимость оптовых партий бензина выросла еще на 3-5%, цены на дизтопливо увеличились на 7%.

«Повышение стоимости оптовых партий ГСМ связано с наблюдаемым с конца прошлого года ростом котировок на нефтяное сырье на мировом рынке, которые в январе 2018 года достигли максимального уровня за последние 3 года (более 69 долларов за баррель). Росту цен на сырье способствовало продление соглашения ОПЕК и других производителей нефти по ограничению добычи до конца 2018 года, а также сокращение запасов нефтяного сырья в США», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на уровень цен также влияют высокие значения экспортного паритета, в результате чего экспорт российских нефтепродуктов на внешние рынки вырос в январе т.г. на 55% по отношению к прошлогоднему уровню.

Дополнительным драйвером роста оптово-отпускных цен на российских НПЗ стало увеличение спроса со стороны стран центрально-азиатского региона, в частности Узбекистана и Казахстана.

«В связи с вышеизложенным, на внутреннем рынке Кыргызстана ожидается рост розничных цен на ГСМ в среднем на 4-6% в течение текущего месяца. При этом, компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», - сообщили в АНК.

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