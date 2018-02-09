В Бишкеке завершились общественные слушания по проекту бюджета на 2018 год

9 февраля 2018 09:36 (UTC+04:00)

В Бишкеке завершились общественные слушания по проекту бюджета на 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского городского кенеша (БГК), передает Kabar.

Сегодня в Ленинском и Первомайском районах столицы прошли общественные бюджетные слушания, с участием спикера БГК, заместителя, лидеров фракций, председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам горкенеша, депутатов, представителей столичного муниципалитета, руководителей городских служб, глав районов и актива столицы.

Мероприятие прошло под председательством спикера городского кенеша Алмаза Кененбаева.

В ходе слушаний участникам был представлен проект бюджета Ленинского и Первомайского районов. Главы районов проинформировали горожан о проделанной работе за прошлый год и поделились планами текущего года.

Общественные слушания прошли в формате «вопрос-ответ».

Председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам БГК Темирлан Токобеков отметил, что общественные слушания позволят рационально обозначить поток финансовых средств, тем самым выделить приоритетные направления. Со следующей недели члены постоянной комиссии по бюджету и финансам БГК начнут активно работать по формированию проекта бюджета.

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Azernews Newspaper
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