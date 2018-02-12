На границе Кыргызстана с Таджикистаном произошло землетрясение

12 февраля 2018 10:56 (UTC+04:00)

Сегодня ночью на кыргызско-таджикской границе зафиксировано землетрясение с силой в 3.5 балла в эпицентре. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР).

По его данным, толчки ощущались в 1:27 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 12 км к юго-западу от села Бор-Дебе, в 130 км к юго-востоку от города Ош. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность толчков составила 3 балла.

О жертвах и пострадавших сообщений нет.

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Azernews Newspaper
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