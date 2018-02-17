Генсек ОБСЕ получил приглашение посетить Кыргызстан

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие Кыргызстана с ОБСЕ и выразили намерение в укреплении плодотворного сотрудничества. ОБСЕ продолжит оказывать поддержку правительству Кыргызской Республики в реализации приоритетных задач. Также в ответ на приглашение кыргызской стороны была подтверждена готовность Генерального секретаря ОБСЕ осуществить визит в Кыргызстан в первой половине нынешнего года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.