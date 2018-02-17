Президент Кыргызстана внес изменения в закон «О рыбном хозяйстве»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О рыбном хозяйстве". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 января 2018 года.

Целью данного Закона является сохранение уникальных природных комплексов и биологического разнообразия, охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира, расширения сети особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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