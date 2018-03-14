Объем ВВП Кыргызстана к началу 2018 года увеличился

Объем валового внутреннего продукта за период с января по февраль текущего, по предварительной оценке, составил более 59 млрд сомов. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 2,7%. Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП составил 53 млрд сомов и увеличился на 3,3%.

«Объем промышленной продукции составил около 36 млрд сомов, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос на 5,4%. Рост промышленного производства обеспечен за счет увеличения объемов выпуска в текстильном производстве (в 2,3 раза), производстве одежды (на 44,6%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 36,5%) и нефтепродуктов (на 25,8%)», - рассказали в комитете.

Объем обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом превысил уровень января-февраля 2017 года на 12,7% за счет роста производства и распределения электроэнергии.

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