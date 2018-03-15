Жээнбеков поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост Федерального канцлера Федеративной Республики Германия, сообщает Kabar.

«Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Федерального канцлера Германии. Выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между Кыргызстаном и Германией будут и в дальнейшем развиваться в интересах наших народов. Пользуясь случаем, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Федеративной Республики Германия - мира и благополучия», - отмечено в поздравительной телеграмме Жээнбекова.

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