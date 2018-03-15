Главы Генштаба Кыргызстана и Минобороны Пакистана обсудили вопросы сотрудничества

В период с 12 по 15 марта 2018 года состоялся визит начальника Генерального штаба Вооруженных Сил КР Райимберди Дуйшенбиева в Исламскую Республику Пакистан. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС КР.

В рамках визита руководитель военного ведомства КР встретился с министром обороны ИРП Хуррам Дастагир Ханом, председателем Объединенного комитета начальников штабов ИРП генералом Зубаир Махмуд Хайятом и другими высокопоставленными лицами высшего командного состава Вооруженных Сил ИРП.

Встречи проходили при участии чрезвычайного и полномочного посла КР в Исламской Республике Пакистан Эрика Бейшембиева.

По итогам встреч стороны договорились о развитии и укреплении сотрудничества в области миротворческой деятельности, подготовки военных кадров и проведении совместных мероприятий в военной области, также было выражено намерение о подписании Меморандума о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, делегация Генерального штаба Вооруженных Сил КР посетила Национальный университет обороны в г.Исламабад и ознакомилась с продукцией военного назначения, выпускаемой на оборонно-промышленных предприятиях Пакистана.

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