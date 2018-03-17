Посол: Долг Кыргызстана перед Китаем будет выплачиваться согласно договоренностям

Погашение долга Кыргызстана перед Китаем будет осуществляться согласно договоренностям. Об этом на встрече с журналистами сообщил посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа, отвечая на вопрос, не будет ли Китай выставлять какие-либо условия в связи с большим долгом, передает Kabar.

Он отметил, что согласно данным Минфин КР, долг республики перед Китаем составляет 1 млрд 700 млн долларов или 41% от общего числа внешнего долга Кыргызстана.

«Я думаю, что выплата по этому долгу будет осуществляться согласно подписанным соглашениям. Другого пути я не вижу, тем более, чтобы Китай что-то просил», - сказал он.

Посол отметил, что практически все кредиты, выданные Китаем Кыргызстану, являются льготными и необходимыми для республики.

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