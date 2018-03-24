Исаков: Реализация проекта Digital CASA открывает возможности по улучшению доступа к Интернету

24 марта 2018 09:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Сапар Исаков встретился с постоянным представителем Всемирного банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар, сообщает Kabar.

Премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку за оказываемую поддержку инициативе Правительства по реализации программы цифровой трансформации «Таза Коом».

«Финансирование проекта «Digital CASA — Кыргызская Республика» открывает для нашей новые возможности по улучшению доступа к интернету и предоставлению населению страны качественных государственных услуг с использованием современных информационных технологий», - сказал Премьер-министр Сапар Исаков.

В свою очередь Болормаа Амгаабазар напомнила, что советом директоров международного финансового института одобрено решение о выделении 50 млн долларов США на реализацию проекта «Digital CASA — Кыргызская Республика».

«Представительство Всемирного банка в ближайшие время внесет пакет необходимых документов по проектному соглашению для проведения внутригосударственных процедур», - сказала Болормаа Амгаабазар.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных проектов и координации действий, направленных на улучшение социально-экономического развития страны.

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