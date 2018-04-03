Снят с должности и задержан заместитель главы Государственной налоговой службы Кыргызстана

3 апреля 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кубанычбек Кумашов освобожден от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Кыргызстана, сообщает во вторник пресс-служба правительства Кыргызстана.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня подписал соответствующее распоряжение согласно поданному заявлению.

На его место назначен Замирбек Чекирбаев.

Напомним, что сегодня Кумашов был задержан государственными органами Кыргызстана по подозрению в коррупции.

Экс-заместитель главы Государственной налоговой службы помещен в СИЗО государственного комитета национальной безопасности сроком на два месяца до окончания следствия.

В рамках уголовного дела по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств сотрудники госкомитета нацбезопасности обыскали здания налоговых и таможенных органов, офисы бишкекских филиалов ОсОО «Полларис» и «Интеррустрейд», а также отдельные складские помещения рынка «Дордой» и места жительства фигурантов уголовного дела.

По данным нацбезопасности, обнаружены и изъяты поддельные документы, печати зарубежных лжефирм, электронные носители.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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