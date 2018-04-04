Задержан гендиректор кыргызского ОАО «Электрические станции» - ГКНБ

4 апреля 2018 08:35 (UTC+04:00)

Задержан генеральный директор ОАО «Электрические станции» Кыргызстана Узак Кыдырбаев, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, передает Кабар.

По ее данным, 2 апреля 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по признакам преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного Генеральной прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек.

Врамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) УК КР, 03 апреля 2018 года задержан генеральный директор ОАО «Электрические станции» Кыдырбаев У.А..

В настоящее время Кыдырбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

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