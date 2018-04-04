Кыргызстан и Китай намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев в Пекине встретился с председателем Государственного комитета гигиены и здравоохранения Китая Ма Сяовэем, передает Knews со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.

Шадиев подчеркнул, что кыргызская сторона намерена продолжить двустороннее сотрудничество, в частности в вопросах взаимодействия в области традиционной китайской медицины, медицинского туризма и научных исследований.

«На сегодня между нашими странами наблюдается активизация двусторонних отношений в сфере здравоохранения. В рамках сотрудничества сторонами реализуется проект, согласно которому в 2018 году в городе Ош завершится строительство больничного комплекса, оснащенного необходимым и современным оборудованием. Кыргызстан предлагает Китаю совместными усилиями реализовать еще один проект по строительству лечебно-диагностического центра на берегу озера Иссык-Куль. Вместе с тем целесообразно организовать обмен визитами между специалистами двух стран для повышения квалификации в области медицинских технологий», – добавил Аскарбек Шадиев.

В свою очередь Ма Сяовэй отметил, что сфера здравоохранения является важной составляющей частью двустороннего сотрудничества.

«Мы готовы рассмотреть предложения кыргызской стороны по реализации проекта строительства медицинского учреждения на берегу озера Иссык-Куль. Одновременно с этим мы намерены развивать сотрудничество в области медицинского туризма, китайской традиционной медицины, дистанционного установления диагнозов, лечения, учитывая, что это является хорошей перспективой для укрепления отношений между нашими странами», – сказал он.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также продвижения совместных проектов в рамках договоренностей, достигнутых ранее между двумя государствами.

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