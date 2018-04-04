Кыргызстан и Китай намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения

4 апреля 2018 15:25 (UTC+04:00)

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев в Пекине встретился с председателем Государственного комитета гигиены и здравоохранения Китая Ма Сяовэем, передает Knews со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.

Шадиев подчеркнул, что кыргызская сторона намерена продолжить двустороннее сотрудничество, в частности в вопросах взаимодействия в области традиционной китайской медицины, медицинского туризма и научных исследований.

«На сегодня между нашими странами наблюдается активизация двусторонних отношений в сфере здравоохранения. В рамках сотрудничества сторонами реализуется проект, согласно которому в 2018 году в городе Ош завершится строительство больничного комплекса, оснащенного необходимым и современным оборудованием. Кыргызстан предлагает Китаю совместными усилиями реализовать еще один проект по строительству лечебно-диагностического центра на берегу озера Иссык-Куль. Вместе с тем целесообразно организовать обмен визитами между специалистами двух стран для повышения квалификации в области медицинских технологий», – добавил Аскарбек Шадиев.

В свою очередь Ма Сяовэй отметил, что сфера здравоохранения является важной составляющей частью двустороннего сотрудничества.

«Мы готовы рассмотреть предложения кыргызской стороны по реализации проекта строительства медицинского учреждения на берегу озера Иссык-Куль. Одновременно с этим мы намерены развивать сотрудничество в области медицинского туризма, китайской традиционной медицины, дистанционного установления диагнозов, лечения, учитывая, что это является хорошей перспективой для укрепления отношений между нашими странами», – сказал он.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере охраны здоровья, а также продвижения совместных проектов в рамках договоренностей, достигнутых ранее между двумя государствами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
Китай 16:32
Трамп заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем много нет назад
США 16:07
Крупная китайская нефтехимическая корпорация намерена превратиться в "зеленое" предприятие к 2023 году
Энергетика 16:04
ЕС оценит торговые меры США против Китая на соответствие нормам ВТО
Европа 15:29
Замглавы МИД: Китай готов к торговой войне с США
Китай 13:30
Боаоский Азиатский форум – важная платформа, соединяющая Китай с миром
Китай 13:15
Китай и Зимбабве повышают отношения до уровня стратегического партнерства
Китай 12:37
Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой - посол Китая
Бизнес 12:33
Китай ввел 25%-ые пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США
Китай 12:24
Китай опубликует список ответных мер на торговую политику США
Китай 12:03
Кыргызстан намерен повысить позиции в рейтинге Всемирного банка
Бизнес 10:52
Си Цзиньпин: Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене
Казахстан 09:26
Задержан гендиректор кыргызского ОАО «Электрические станции» - ГКНБ
Кыргызстан 08:35
США опубликовали список подпадающих под пошлины китайских товаров
США 06:19
Китай направит жалобу в ВТО в связи с усилением протекционизма в США
США 04:39
Канцелярия Госсовета КНР: отстаивание Лай Циндэ позиции "независимости Тайваня" является крайне опасным
Китай 3 апреля 19:37
Си Цзиньпин выступит с речью на открытии Боаоского азиатского форума-2018
Китай 3 апреля 19:37
Увеличится экспорт сельхозпродуктов Казахстана в Китай (Эксклюзив)
Бизнес 3 апреля 17:42