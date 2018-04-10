Президент Кыргызыстана прибыл с официальным визитом в Турцию

10 апреля 2018 02:31 (UTC+04:00)

Президент Кыргызыстана Сооронбай Жээнбеков в понедельник с официальным визитом прибыл в Турцию, сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту «Эсенбога» города Анкара Президента Сооронбая Жээнбекова встретили вице-премьер-министр Турецкой Республики Хакан Чавушоглу, а также губернатор Анкаринской области Эржан Топажа, мэр города Анкара Мустафа Туна, начальник Анкаринского территориального гарнизона Али Сиври, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камиль Фырат и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов.

В аэропорту выстроена рота почетного караула, вывешены флаги двух стран.

В ходе визита Сооронбай Жээнбеков встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком кругу и расширенном формате, Премьер-министром Бинали Йылдырымом и спикером Великого национального собрания Исмаилом Кахраманом.

В рамках визита будет подписан ряд документов в различных сферах сотрудничества.

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