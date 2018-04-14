В Кыргызстане будут проведены масштабные учения ОДКБ

14 апреля 2018 14:59 (UTC+04:00)

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявил в Астане о проведении серии масштабных учений в 2018 году. Они пройдут на территории России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщают СМИ.

Главным в ОДКБ назвали оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018». Как сообщил на состоявшемся сегодня в Астане заседании Военного комитета государств – членов ОДКБ начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в ходе учения будут отрабатываться задачи по предотвращению, разрешению военного конфликта и восстановлению мира.

«На первом этапе будут отработаны действия ОДКБ по предотвращению вооруженного конфликта. В ходе стратегической командно-штабной тренировки, в частности,планируется провести слаживание функциональных групп Центра кризисного реагирования ОДКБ, — сказал Анатолий Сидоров.

Затем пройдут тактико-специальное учение «Поиск-2018», командно-штабная тренировка с командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, командно-штабное учение «Взаимодействие-2018», совместное тактическое учение «Рубеж-2018». Кроме того, для организации перевозок войск впервые будет проведено командно-штабное учение с Коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018».

Сценарий учения предусматривает, в частности, применение Коллективных миротворческих сил ОДКБ в государстве, не являющемся членом Договора.

В качестве наблюдателей планируется участие представителей ООН и специалистов Международного Комитета Красного Креста.

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