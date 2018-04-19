Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства

19 апреля 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства в связи с вотумом недоверия парламента, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Ранее парламент Кыргызстана по предложению коалиции оппозиционного меньшинства вынес вотум недоверия действующему правительству по итогам его отчета за 2017 год.

Напомним, что в 2017 году правительством в течение восьми месяцев руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков, который сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Самый молодой по составу Кабинет министров под руководством сорокалетнего Сапара Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. За недоверие правительству Исакова проголосовал 101 парламентарий, против – пять.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал указ "Об отставке правительства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Это первая в истории Кыргызстана отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

Согласно законодательству страны, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства. В случае если парламент выражает недоверие правительству, президент вправе либо принять решение об отставке Кабмина, либо не согласиться. Однако если парламент повторно в течение трех месяцев примет решение о недоверии правительству, президент обязан отправить Кабмин в отставку.

(Автор: Али Мустафаев)

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