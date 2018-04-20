Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил новый состав правительства

20 апреля 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) одобрил состав, структуру и программу нового правительства, передают кыргызские СМИ.

Профильный комитет около двух часов обсуждал новую структуру правительства во главе с кандидатом в премьер-министры Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Далее Жогорку Кенеш будет обсуждать программу нового кабинета министра.

Мухаммедкалый Абылгазиев будет тридцатым по счету премьер-министром Кыргызстана.

Напомним, что ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства в связи с вотумом недоверия парламента, выдвинутого по предложению коалиции оппозиционного меньшинства после представления премьер-министром Сапаром Исаковым отчета по итогам 2017 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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