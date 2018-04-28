Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе

28 апреля 2018 08:16 (UTC+04:00)

На встрече делегаций пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана в городе Фергане в четверг утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничных войск Службы государственной безопасности, пишет Кабар.

Стороны обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране кыргызско-узбекской государственной границы за первый квартал 2018 года, рассмотрели актуальные вопросы охраны границы и пути их решения на основе взаимных консультаций.

Утверждена новая редакция линии поведения пограничников на кыргызско-узбекской границе и согласованы основные направления взаимодействия пограничных ведомств двух стран.

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