Президент Кыргызстана усилит борьбу с коррупцией

Борьба с коррупцией в государственной системе будет усилена, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Иссык-Кульского района, передают кыргызские СМИ.

Президент отметил, что борьба с коррупцией была и остается самым приоритетным направлением его президентской деятельности.

«Те, кто находится на государственной должности, сами должны быть честными и чистыми перед народом. В противном случае невозможно побороть коррупцию. Борьба с коррупцией будет усилена в правоохранительных органах, судебной системе, сферах образования и здравоохранения. Усилится во всех ветвях власти, особенно в структурах, оказывающих государственные услуги», — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что эта работа обязательно будет доведена до конца. «Процесс уже начался, я не буду оглядываться назад. Не будет снисхождения ни для близких, ни для родных, ни для друзей. Все будут равны перед законом», — отметил президент.

Жээнбеков привел в пример эпизод из истории Китая, когда один из его правителей был обеспокоен участившимся воровством в стране и спросил совета у Конфуция. Конфуций ответил: «Коль сами будете скромны в желаниях, не согласятся воровать и за награду».

«Президент страны, руководители всех ветвей власти, в том числе областного, районного, сельского значения, должны быть чисты. Если мы не будем замешаны в коррупционных деяниях, то и общество будет чистым. Я обращаюсь также к кыргызстанцам: президент в одиночку не сможет побороть коррупцию, борьба с ней должна быть общенациональной, и только вместе мы сможем ее искоренить», — подчеркнул Жээнбеков.

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