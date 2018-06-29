В Кыргызстане 13 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

29 июня 2018 09:50 (UTC+04:00)

Еще два человека госпитализированы в Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву, общее их число составило 13, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель отдела общественного здравоохранения минздрава страны Бахтыгуль Исмаилова.

Ранее минздрав страны сообщил, что в селе Жаны-Акман Базар-Коргонском района на юге Кыргызстана с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 11 человек, контактировавшие с заболевшим животным. Всего за последние 10 лет в Кыргызстане были выявлены 190 случаев инфицирования людей сибирской язвой, среди них ни одного случая запущенной или тяжелой формы болезни.

"Мы провели подворовые обходы в селе Жаны-Аман, во время которых выяснилось, что еще два человека принимали участие в разделке мяса. Как стало известно к этому моменту, мужчина улетел по делам в Россию. Мы связались с ним, сообщили о ситуации, и он тут же вернулся домой, после чего он и его жена были госпитализированы", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящий момент результаты анализов пациентов пока не готовы, окончательный диагноз не подтвержден, однако забор почвы с места выпаса скота подтвердил наличие спор сибирской язвы. В связи с этим все контактировавшие с животным получают профилактическое лечение антибиотиками. "Состояние госпитализированных относительно удовлетворительное", — отметили в ведомстве.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается. По данным ветслужб Кыргызстана, в настоящий момент на территории республики установлен контроль за более чем 550 природными почвенными очагами сибирской язвы, однако, существует также множество неустановленных очагов.

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