Кыргызстан возьмет новый кредит на строительство дороги

30 июня 2018 10:45 (UTC+04:00)

На ремонт 67 километров трассы Бишкек — Ош возьмут кредит в 60 миллионов долларов, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, передает Sputnik Кыргызстан.

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между КР и Евразийским банком развития от 20 марта 2014 года, подписанного 14 июня 2018 года". Закон был принят Жогорку Кенешем 28 июня текущего года.

Подрядчиком является компания Azvirt, которая задерживала проведение строительных работ. Ее оштрафуют на сумму, равную 19 процентам от стоимости контракта.

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