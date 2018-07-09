В Кыргызстане потерпел крушение вертолет Ми-8

9 июля 2018 10:34 (UTC+04:00)

В Иссык-Кульской области Кыргызстана потерпел крушение вертолет Ми-8 МТВ, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Происшествие случилось на площадке Южный Энильчек при проведении спасательной операции. Воздушный транспорт принадлежит Силам воздушной обороны КР.

Как сообщили в Генштабе, из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Принимаются меры для их эвакуации.

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