В Кыргызстане потерпел крушение вертолет Ми-8

В Иссык-Кульской области Кыргызстана потерпел крушение вертолет Ми-8 МТВ, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Происшествие случилось на площадке Южный Энильчек при проведении спасательной операции. Воздушный транспорт принадлежит Силам воздушной обороны КР.

Как сообщили в Генштабе, из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Принимаются меры для их эвакуации.

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