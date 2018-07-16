Нацстатком: По объемам производства промышленной продукции по Кыргызстану лидирует Чуйская область

16 июля 2018 12:38 (UTC+04:00)

Объем производства промышленной продукции по Кыргызстану за I полугодие 2018 года составил 108 млрд 652 млн 845,4 тыс. сомов. Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета, передает Tazabek.

По объемам промышленной продукции, товаров и услуг по Кыргызстану лидирует Чуйская область - более 50 млрд сомов за полгода. Далее по объемам занимает Иссык-Кульская область - 18,9 млрд сомов. И на третьем месте по объемам производства промышленной продукции располагается город Бишкек - 18,1 млрд сомов.

Среди всех регионов низкий объем промышленной продукции зафиксирован в Таласской области - 660,7 млн сомов.

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