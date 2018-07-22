Главы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Главы МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Казахстана Кайрат Абдрахманов обсудили актуальные вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР, передает Кабар.

Двусторонняя встреча Абдылдаева и Абдрахманова состоялась в рамках участия во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии, которая проходит на Иссык-Куле с 20 по 22 июля 2018 года.

В ходе встречи главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, включая, в том числе, в сфере транспорта и коммуникации, торгово-экономического и культурно-гуманитарного направлений, календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание было уделено вопросам работы пунктов пропуска на границе между КР и РК, защиты прав и интересов граждан КР в РК.

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