Стала известна дата выборов нового мэра Бишкека

23 июля 2018 17:11 (UTC+04:00)

Депутаты Бишкекского городского кенеша изберут нового мэра столицы 8 августа. Дату определили члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР на очередном заседании в понедельник, сообщает Sputnik Кыргызстан.

ЦИК получила распоряжение премьер-министра об освобождении Албека Ибраимова с должности мэра в пятницу, 20 июля.

Ибраимов был задержан 19 июля сотрудниками ГКНБ. Через несколько часов его освободили от занимаемой должности. Он проходит фигурантом по трем уголовным делам. Экс-мэра арестовалидо 29 августа текущего года.

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