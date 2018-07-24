Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана договорились ускорить делимитацию границы

Министры иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана Сироджиддин Аслов и Эрлан Абдылдаев договорились ускорить процесс определения границы между государствами, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Договоренность о делимитации была достигнута в рамках встречи глав МИД Центральной Азии в городе Чолпон-Ате.

Вопрос этот крайне актуален для обеих республик, на границе которых время от времени происходят тревожные инциденты, сопровождаемые стрельбой и силовыми действиями.

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