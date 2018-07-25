В Кыргызстан впервые с официальным визитом прибыла военная делегация Казахстана (ФОТО)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана сегодня состоялась встреча с военной делегацией Казахстана, пишет Казинформ.

Прибытие военных соседней страны является первым официальным визитом в истории кыргызско-казахстанских отношений с момента становления на путь независимости. Военная делегация Казахстана во главе с министром обороны республики генерал-полковником Сакеном Жасузаковым прибыла в Бишкек вчера, 25 июля. По прибытию он встретился с президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Сегодня проходит встреча с начальником Генштаба ВС КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.

В ходе переговоров стороны обсудят обстановку в центрально-азиатском регионе, обменяются опытом по строительству вооруженных сил двух государств и вопросам обеспечения совместной безопасности. По итогам диалога ожидается подписание Соглашения о взаимодействии в области военной разведки между правительствами КР и РК.

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