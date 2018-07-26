НЭСК модернизирует высоковольтные подстанции Иссык-Кульской области

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на высоковольтных подстанциях Иссык-Кульской области проведет установку 17 новых элегазовых выключателей и трансформаторов тока 110 кВ взамен устаревших масляных. Об этом сообщает Tazabek.kg пресс-служба компании.



По данным НЭСК, также планируется замена силовых трансформаторов на подстанции «Пржевальская» и «Долинка». Кроме того на подстанции «Пржевальская» будет произведена масштабная модернизация с полным переводом нагрузки 6 кВ на 10 кВ.



В настоящее время завершается реконструкция подстанции «Григорьевка».



На автотрансформаторах 220 кВ и силовых трансформаторах 110 кВ будет произведена замена изношенных вводов в количестве 17 штук.



Для повышения надежности работы были заменены более 1000 фарфоровых изоляторов на новые стеклянные на ВЛ-110 кВ «Тамга-Пржевальск».



Мероприятия по модернизации энергобъектов проводятся компанией, в целях обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения потребителей области, бесперебойного и качественного электроснабжения в турсезон курортно-рекреационных объектов, а также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

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