НЭСК модернизирует высоковольтные подстанции Иссык-Кульской области

26 июля 2018 13:08 (UTC+04:00)

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на высоковольтных подстанциях Иссык-Кульской области проведет установку 17 новых элегазовых выключателей и трансформаторов тока 110 кВ взамен устаревших масляных. Об этом сообщает Tazabek.kg пресс-служба компании.

По данным НЭСК, также планируется замена силовых трансформаторов на подстанции «Пржевальская» и «Долинка». Кроме того на подстанции «Пржевальская» будет произведена масштабная модернизация с полным переводом нагрузки 6 кВ на 10 кВ.

В настоящее время завершается реконструкция подстанции «Григорьевка».

На автотрансформаторах 220 кВ и силовых трансформаторах 110 кВ будет произведена замена изношенных вводов в количестве 17 штук.

Для повышения надежности работы были заменены более 1000 фарфоровых изоляторов на новые стеклянные на ВЛ-110 кВ «Тамга-Пржевальск».

Мероприятия по модернизации энергобъектов проводятся компанией, в целях обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения потребителей области, бесперебойного и качественного электроснабжения в турсезон курортно-рекреационных объектов, а также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

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