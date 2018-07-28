Кыргызстан примет участие в соревнованиях "Снайперский рубеж — 2018" в Беларуси

28 июля 2018 13:18 (UTC+04:00)

Кыргызстан примет участие в соревнованиях "Снайперский рубеж — 2018" в Беларуси, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил КР, передает Sputnik Кыргызстан.

Соревнования будут проходить с 29 июля по 12 августа среди военных из 18 стран.

"От Кыргызстана примет участие сборная команда Сухопутных войск Вооруженных сил КР, в которую вошли семь человек — старший команды, тренер, две пары основных снайперов и один запасной", — говорится в сообщении.

Соперников определит жеребьевка. Пока же отечественная команда готовится к соревнованиям.

В пресс-службе сообщили, что "Снайперский рубеж" — это конкурс мастерства снайперской полевой подготовки военных, он включает в себя три этапа: индивидуальный и парный зачеты и снайперскую эстафету. Призеры будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

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