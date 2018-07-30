Президент Кыргызстана подписал закон о статусе местных кенешей

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон поправки в закон «О статусе депутатов местных кенешей». Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана, передают кыргызские СМИ.

Цель принятого закона — упрощение процедуры предоставления депутатам местных кенешей нагрудного знака.

Законом предусмотрено утверждать образцы удостоверения и нагрудного знака, а также их положение не через закон, а через Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официальной публикации.

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