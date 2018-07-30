В Кыргызстане туристы из России и Казахстана попали под камнепад

Группа туристов, в том числе из Казахстана и России, попала в понедельник под камнепад в горах Кыргызстана, по предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"Сегодня на территории Кыргызской республики в районе ледника Скрябина в 40 километров от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших — четыре гражданина Казахстана. По предварительной версии, один человек погиб", — сказал Смадияров.

Он добавил, что гражданство погибшего туриста уточняется.

"При содействии казахстанского консула к спасению наших граждан уже подключились представители комитета по ЧС МВД республики Казахстан. Рассматривается вопрос об отправке вертолета из Казахстана для эвакуации пострадавших туристов, среди которых также есть и граждане РФ", — отметил Смадияров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.