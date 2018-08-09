В Бишкек прибыла партия новых троллейбусов из России и Беларуси

9 августа 2018 13:09 (UTC+04:00)

В Бишкек прибыли 37 новых троллейбусов из России и Беларуси. Техника была закуплена по проекту «Развитие общественного транспорта города Бишкек» финансируемого Европейским Банком Реконструкции и Развития, передает Кабар.

Так на сегодняшний день в Бишкек прибыли 15 единиц низкопольных троллейбусов производства ОАО «Белкоммунмаш» Белорусь и 22 среднепольных троллейбуса из России ООО «Тролза Маркет».

Более того, специалистами заводов изготовителей проведено обучение водителей БТУ (Бишкекское троллейбусное управление), по эксплуатации троллейбусов теристерно-резисторного (электронного)управления.

В связи с ремонтными мероприятиями на дорогах Бишкека 70% новых троллейбусов пока простаивают.

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