Президент Кыргызстана с госвизитом посетит Туркменистан

Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков с госвизитом посетит Туркменистан, передает Кабар.

В ходе своего визита президент примет участие в Саммите по спасению Арала.

По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на следующей неделе запланирован государственный визит президента Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.

Также Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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