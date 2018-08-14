Президент Кыргызстана с госвизитом посетит Туркменистан

14 августа 2018 15:30 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков с госвизитом посетит Туркменистан, передает Кабар.

В ходе своего визита президент примет участие в Саммите по спасению Арала.

По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на следующей неделе запланирован государственный визит президента Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.

Также Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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