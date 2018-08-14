США презентуют бизнесменам Кыргызстана программу преференций ВСП

14 августа 2018 17:06 (UTC+04:00)

Помощник Торгового представителя США по торговой политике и экономике Эдвард Грессер и заместитель помощника ТП США по делам Южной и Центральной Азии Зеба Реязуддин проведут презентацию программы США «Всеобщая система преференций» (ВСП) для предпринимателей и госслужащих Кыргызстана, передает Кабар.

Программа ВСП предусматривает льготный режим беспошлинной торговли более чем 3500 видами продукции из широкого круга стран, включая Кыргызскую Республику, в целях содействия экономическому росту определенных торговых партнеров США.

Отдел торговой политики и экономики, возглавляемый Грессером, отвечает за реализацию программы ВСП по всему миру. Данная программа является самой крупной и самой старой программой по торговым преференциям в США.

Круглый стол ТП США по ВСП, совместно организованный Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана, Министерством экономики и посольством США в Бишкеке. Презентация состоится 17 августа в Министерстве экономики в Бишкеке.

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