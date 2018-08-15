Кыргызстан потратил 3,5 млн долларов на модернизацию предприятия по переработке сафлора

15 августа 2018 13:11 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в среду в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую и Джалал-Абадскую области страны посетил филиал агропромышленного комплекса «ЭлДан Аталык» предприятия «Аталык-Озгон» в Узгенском районе Ошской области, передает Кабар.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, глава государства ознакомился с работой предприятия, который занимается обеспечением местных фермеров качественными семенами, выращиванием чеснока и сафлора, а также их переработкой.

Генеральный директор ЗАО «Аталык-Групп» Турат Укубаев рассказал, что в рамках этого проекта была создана машинно-тракторная станция (МТС), 203 фермерам Узгенского и Кара-Суйского района предоставлено более 20 тонн семян чеснока, который был посеян на 20 гектарах земли.

Также построен цех для переработки сафлорового масла, мощность выработки которого составляет 50 тонн масла в день.

Укубаев отметил, что сафлор растет в засушливых местностях, и не требует много воды. Этот регион очень хорошо подходит для выращивания сафлора. Местные фермеры могут выращивать сафлор сами и сдавать его на переработку в их цеха.

Кроме того, предприятие занимается лизингом и обслуживанием сельскохозяйственной техники, сбытом сельскохозяйственной продукции и лабораторными услугами по определению безопасности продукции. Всего на модернизацию предприятия было потрачено 3,5 млн долларов США.

Жээнбеков, ознакомившись с работой предприятия и планами его руководства, отметил большую значимость такого перерабатывающего предприятия в регионах.

«Одно такое предприятие может обеспечить работой многих жителей региона. Одной из важнейших целей государства является увеличение и поддержка именно перерабатывающих предприятий в регионах. Ваша компания начинала свою деятельность в Чуйской области, теперь открыли филиал и в Ошской области», - подчеркнул президент и выразил признательность руководству и коллективу предприятия за их труд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США презентуют бизнесменам Кыргызстана программу преференций ВСП
Кыргызстан 14 августа 17:06
Президент Кыргызстана с госвизитом посетит Туркменистан
Кыргызстан 14 августа 15:30
Евразийский банк развития профинансирует ряд новых проектов в Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 13 августа 11:43
В Бишкек прибыла партия новых троллейбусов из России и Беларуси
Кыргызстан 9 августа 13:09
Жители Узбекистана ощутили подземные толчки
Узбекистан 8 августа 09:32
Узбекистан и Кыргызстан обсудили делимитацию границы
Узбекистан 8 августа 09:05
Лента новостей
"Шоу Трансформеров" в Баку (ФОТО)
Культура 13:43
Kapital Bank наградил победителя игр «Брейн-ринг»
Бизнес 13:29
Предприятия узбекского холдинга производят более 40% всей продукции агросектора
Бизнес 13:18
Конвенция о правовом статусе Каспия поспособствует увеличению экспорта газа через ТАР - эксперт
Энергетика 13:18
В Афганистане десять человек погибли при взрывах
Другие страны 13:12
Азербайджанские бизнесмены должны активно участвовать в выставках - замминистра
Бизнес 13:10
Казахстанская компания огласила объём инвестиций в строительство завода по сжижению природного газа (Эксклюзив)
Энергетика 12:57
В Азербайджане будут закрыты объекты общепита, не соблюдающие требований по защите экологии - министерство
Общество 12:54
Предприниматели Азербайджана получат эффективную платформу трансферта технологий в Китай
ИКТ 12:38