Кыргызстан потратил 3,5 млн долларов на модернизацию предприятия по переработке сафлора

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в среду в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую и Джалал-Абадскую области страны посетил филиал агропромышленного комплекса «ЭлДан Аталык» предприятия «Аталык-Озгон» в Узгенском районе Ошской области, передает Кабар.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, глава государства ознакомился с работой предприятия, который занимается обеспечением местных фермеров качественными семенами, выращиванием чеснока и сафлора, а также их переработкой.

Генеральный директор ЗАО «Аталык-Групп» Турат Укубаев рассказал, что в рамках этого проекта была создана машинно-тракторная станция (МТС), 203 фермерам Узгенского и Кара-Суйского района предоставлено более 20 тонн семян чеснока, который был посеян на 20 гектарах земли.

Также построен цех для переработки сафлорового масла, мощность выработки которого составляет 50 тонн масла в день.

Укубаев отметил, что сафлор растет в засушливых местностях, и не требует много воды. Этот регион очень хорошо подходит для выращивания сафлора. Местные фермеры могут выращивать сафлор сами и сдавать его на переработку в их цеха.

Кроме того, предприятие занимается лизингом и обслуживанием сельскохозяйственной техники, сбытом сельскохозяйственной продукции и лабораторными услугами по определению безопасности продукции. Всего на модернизацию предприятия было потрачено 3,5 млн долларов США.

Жээнбеков, ознакомившись с работой предприятия и планами его руководства, отметил большую значимость такого перерабатывающего предприятия в регионах.

«Одно такое предприятие может обеспечить работой многих жителей региона. Одной из важнейших целей государства является увеличение и поддержка именно перерабатывающих предприятий в регионах. Ваша компания начинала свою деятельность в Чуйской области, теперь открыли филиал и в Ошской области», - подчеркнул президент и выразил признательность руководству и коллективу предприятия за их труд.

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