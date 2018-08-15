В Вене состоялся кыргызско-австрийский бизнес-форум в сфере строительства

В Вене 13-14 августа 2018 года состоялся кыргызско-австрийский бизнес форум в сфере строительства, в котором приняли участие кыргызские предприниматели-члены «Жаш ишкерлер ассоциациясы» и представители австрийских компаний. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает Кабар.

В ходе форума австрийские компании презентовали свои проекты в сфере производства энергоэффективных и экологически чистых строительных материалов и использования последних инновационных технологий в строительстве. Кыргызские бизнесмены выразили интерес к этим проектам в связи с чем стороны обсудили возможные сферы сотрудничества в этой сфере.

Вниманию австрийских компаний были продемонстрированы видео-ролики об экономических и инвестиционных возможностях в Кыргызстане, о Третьих Всемирных Играх Кочевников и деятельности «Жаш ишкерлер ассоциациясы». Кыргызская сторона пригласила австрийские компании активно инвестировать в национальную экономику и открывать совместно с кыргызскими партнерами новые экспортноориентированные производственные предприятия в Кыргызстане.

В рамках форума с целью ознакомления и изучения австрийского опыта кыргызские предприниматели посетили завод по производству стройматериалов «Хертцарматурен» и новый район г.Вены «Асперн», который был построен как «умный» город. Кыргызская бизнес делегация также ознакомилась с деятельностью Посольства КР в Австрии и была принята ЧПП КР Бакытом Джусуповым.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.