В Вене состоялся кыргызско-австрийский бизнес-форум в сфере строительства

15 августа 2018 20:02 (UTC+04:00)

В Вене 13-14 августа 2018 года состоялся кыргызско-австрийский бизнес форум в сфере строительства, в котором приняли участие кыргызские предприниматели-члены «Жаш ишкерлер ассоциациясы» и представители австрийских компаний. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает Кабар.

В ходе форума австрийские компании презентовали свои проекты в сфере производства энергоэффективных и экологически чистых строительных материалов и использования последних инновационных технологий в строительстве. Кыргызские бизнесмены выразили интерес к этим проектам в связи с чем стороны обсудили возможные сферы сотрудничества в этой сфере.

Вниманию австрийских компаний были продемонстрированы видео-ролики об экономических и инвестиционных возможностях в Кыргызстане, о Третьих Всемирных Играх Кочевников и деятельности «Жаш ишкерлер ассоциациясы». Кыргызская сторона пригласила австрийские компании активно инвестировать в национальную экономику и открывать совместно с кыргызскими партнерами новые экспортноориентированные производственные предприятия в Кыргызстане.

В рамках форума с целью ознакомления и изучения австрийского опыта кыргызские предприниматели посетили завод по производству стройматериалов «Хертцарматурен» и новый район г.Вены «Асперн», который был построен как «умный» город. Кыргызская бизнес делегация также ознакомилась с деятельностью Посольства КР в Австрии и была принята ЧПП КР Бакытом Джусуповым.

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