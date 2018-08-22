Кыргызпатент предложил КРФР поддержать различные инновационные проекты

22 августа 2018 13:50 (UTC+04:00)

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) в целях формирования партнерских отношений и продвижения проектов в сфере инноваций предложила Кыргызско-российскому фонду развития (РКФР) заключить меморандум о сотрудничестве, передает Кабар.

В ведомстве отмечают, что есть возможность совместными усилиями поддержать лучшие инновационные проекты Кыргызстана, стимулировать изобретательскую среду и коммерциализацию разработок отечественных новаторов. Задача в приоритетности совместной работы в направлении реального сектора экономики.

Кыргызпатент в рамках республиканского конкурса «Лучший инновационный проект» выделил гранты на 11 проектов около 7 миллионов сомов, в том числе на такие стартапы как, «Бироторная микро ГЭС» и «Неоперационный способ лечения онкозаболеваний», теперь же стоит вопрос их дальнейшего внедрения в производство.

Представители КРФР отметили важность инициативы Кыргызпатента, направленной на развитие сотрудничества и проведение целенаправленной работы в продвижении промышленных разработок на рынок.

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