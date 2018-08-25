Кыргызпатент оказал содействие в построении производственной модели водовыпуска расхода воды из каналов с бурным течением

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызстана (Кыргызпатент) 24 августа 2018 года организовала презентацию инновационного проекта «Построение производственной модели водовыпуска-стабилизатора расхода воды из каналов с бурным режимом течения», передает Кабар.

По данным пресс-службы ведомства, цель мероприятия - показать итоги реализации инновационного проекта, его актуальность и новизну, стимулирование изобретателей, а также помощь в упрощении и решении вопросов нехватки поливной воды в сфере водного и сельского хозяйства.

Кыргызпатент с 2015 года в рамках проводимого ведомством республиканского конкурса «Лучший инновационный проект» проводит отбор перспективных инновационных проектов, помогает внедрять их в производство и в последующем коммерциализировать. За последние 3 года Кыргызпатент в виде гранта оказал помощь 11 инновационным проектам на общую сумму 6 695 950 сомов.

Победитель конкурса по итогам 2017 года Т. Муканов «Построение производственной модели водовыпуска-стабилизатора расхода воды из каналов с бурным режимом течения» успешно реализовал проект, первый агрегат которого установлен и работает в селе Ак-Сай Тонского района Иссык-Кульской области.

Проект является современным инновационным решением в обеспечении водой сельскохозяйственных земель республики. Основная цель проекта - повысить эффективность установки, которая позволяет осуществить забор воды из быстротечного канала посредством водовыпуска за счет изменения гидравлических сопротивлений потока и его рациональное распределение. Цель достигается техническим решением водовыпуска-стабилизатора расхода воды из каналов с бурным режимом течения.

Проект реализуется в рамках года развития регионов и имеет большое практическое значение для всех областей республики.

Кроме того, в рамках конкурса «Лучший инновационный проект» реализуются нижеследующие проекты: «Создание местных образцов технологического оборудования для технологии капельного орошения», «Создание промышленного выпуска нового биоудобрения «Ростин» для повышения плодородности почв и урожайности сельхозкультур в тепличных хозяйствах и в открытом грунте», «Зернопосевочный комплекс «Миталл-01», «Создание местных образцов технологического оборудования для технологии капельного орошения», «Селекция и первичное семеноводство сортов мягкой озимой пшеницы для условий богары Кыргызской Республики», «Разработка и создание универсальной посевочной машины». Стоит отметить, что перечисленные проекты находятся на стадии завершения, презентации которых Кыргызпатент планирует провести в ближайшее время.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.