Путин поздравил президента Кыргызстана c Днем независимости республики

31 августа 2018 11:26 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему кыргызскому коллеге Сооронбаю Жээнбекову, выразив уверенность в укреплении стратегического партнерства в рамках ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства с удовлетворением отметил высокий уровень российско-кыргызских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамичное развитие двустороннего политического диалога, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других многосторонних структур", — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами в интересах народов России и Кыргызстана, в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Кыргызстан отмечает День независимости 31 августа.

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