Военнослужащие Кыргызстана и Казахстана провели совместные учения

С 23 по 29 августа в Республике Казахстан на территории военной базы Отар проходили тактико-специальные учения «Аныракай-2018», с участием более 300 военнослужащих подразделений специального назначения Кыргызстана и Казахстана, передает Кабар со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана.

К учениям, кроме армейской и военно-транспортной авиации, также были привлечены казахстанские подразделения беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

Учения проводились с целью развития международного военного сотрудничества и укрепления боевого братства среди подразделений вооруженных сил двух государств, выработки методики совместного планирования специальных операций в кризисных ситуациях и совершенствования слаженности органов управления, а также усовершенствования действий сил специального назначения в ночных условиях при проведении засад и налетов, наведении авиации и артиллерии.

На заключительном этапе учений присутствовал командующий Сухопутными войсками КР полковник Нурлан Кирешеев.

По итогам учений военнослужащие, отличившиеся в ходе учений, были награждены медалями и грамотами.

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