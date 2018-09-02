Кыргызстан и Турция подписали 12 совместных документов

2 сентября 2018 00:32 (UTC+04:00)

Кыргызстан и Турция усилили двустороннее сотрудничество, подписав дюжину новых документов, сообщает Кабар.

Церемония подписания прошла сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» в рамках первого дня официального визита главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.

Подписанные документы, а их всего 12, затронули культурную, медицинскую, образовательную, военную, экономическую, таможенную, авиационные и другие сферы. Ключевым моментом данного события стало подписание главами Кыргызстана Сооронбем Жээнбековым и Турции Тайипом Эрдоганом совместного заявления.

Список документов:

- Совместное заявление между КР и ТР;
- Соглашение между правительствами КР и ТР о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии;
- Протокол между правительствами КР и ТР о финансовом сотрудничестве;
- Меморандум о намерении по сотрудничеству между Министерством труда и социального развития КР и Министерством семейной и социальной политики ТР;
- Соглашение между правительствами КР и ТР о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами КР и ТР об установлении воздушных сообщений, подписанного 14 октября 1994 года в г. Анкара;
- Меморандум между Министерством образования и науки КР и Фондом «Маариф»;
- Меморандум между правительствами КР и ТР о сотрудничестве в сфере защиты потребителя и рыночного надзора;
- Меморандум о взаимопонимании между Департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения КР и Агентством по лекарственным средствам и медицинской технике Министерства здравоохранения ТР;
- Соглашение между правительствами КР и ТР об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы Кыргызско-Турецкой Дружбы и получения гражданами Кыргызстана образования в Турции в сфере медицины и медицинских специальностей;
- Меморандум о создании Национальной библиотекой КР имени Алыкула Осмонова и посольством ТР в КР Кыргызско-Турецкого культурного центра имени Чингиза Айтматова;
- Меморандум о создании совместного таможенного комитета между правительствами КР и ТР.

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