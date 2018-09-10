Курс доллара в Кыргызстане вырос

Стоимость доллара в Кыргызстане вплотную приблизилась к 70 сомам, о чем свидетельствуют данные портала Valuta.kg.

В прошлое воскресенье американскую валюту покупали по 68,54 сома, а продавали по 68,68. Затем курс начал расти, и сегодня, 10 сентября, покупка составила 69,65 сома, а продажа в некоторых бюро доходит до 69,9.

Национальный банк Кыргызстана пока не выходил с интервенциями для сглаживания курса доллара.

В августе американская валюта тоже дорожала. Тогда ее курс начал расти 9-го числа. К середине прошлого месяца он достиг 69,7 сома, после чего пошел на снижение.

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