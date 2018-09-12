Кыргызстан увеличил экспорт своей продукции в страны ЕАЭС на 10,4%

Внешнеторговый оборот КР в январе-июле 2018 года составил $3,8 млрд. Об этом сегодня, 12 сентября 2018 года, сообщила начальник управления национальной статистики и национальных счетов Эльвира Исенкулова в ходе пресс-конференции в Бишкеке, передает Tazabek.



По ее словам, внешнеторговый оборот КР в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 14%, в том числе экспортные операции снизились на 1,6%, а импортные поступления возросли на 20%.



«Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС составил $1,3 млрд и увеличился по сравнению с январем-июлем 2017 года на 0,3%. Импорт товаров снизился на 2,8%, а экспортные поставки возросли на 10,4%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (66,2%) и Казахстан (32,1%)», - сказала она.



Как сообщила она, приток прямых иностранных инвестиций в КР в январе-июне 2018 года в сравнении с соответствующим периодом 2017 года сократился на 33,2% и составил 247 млн долларов, а отток прямых иностранных инвестиций за этот период снизился на 24,9% и составил 236,4 млн долларов.



Основными инвесторами в первом полугодии 2018 года являлись Китай, Россия, Нидерланды, Турция, Швейцария и Казахстан, на долю которых в общем объеме поступивших инвестиций пришлось 79%, добавила она.

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