В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 04.15 по времени Астаны (02.15) на территории Кыргызстана, как передаёт РИА Новости сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По информации казахстанских сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 146 километрах на юг от крупнейшего города Казахстана, Алма-Аты, на территории Кыргызстана.

"Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 41.09 градуса северной широты, 77.14 градуса восточной долготы. Глубина 5 километров", — говорится в сообщении.

В Алма-Ате подземные толчки ощущались силой 2-3 балла по шкале МSК-64.

В свою очередь департамент по ЧС Алма-Аты сообщил, что данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.

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