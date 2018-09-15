В Кыргызстане произошло землетрясение

15 сентября 2018 11:08 (UTC+04:00)

Ночью в Иссык-Кульской области произошло землетрясение, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.

Подземные толчки были зафиксированы 15 сентября в 04:15 по местному времени. Сила толчков в эпицентре достигла 4 баллов.

В селах Туура-Суу, Темир-Канат, Боконбаево, Торт-Куль и Каджи-Сай Тонского района интенсивность толчков составила 4 балла, а в селах Тогуз-Булак, Тамга и Дон-Талаа — 3.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Как сообщает казахстанских новостной портал Tengrinews.kz, землетрясение почувствовали также жители Алматы.

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