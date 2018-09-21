Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ вырос на 17,8%

21 сентября 2018 14:17 (UTC+04:00)

Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ за восемь месяцев текущего года увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает агентство ТаджикТА.

По данным Агентства по статистике при президенте республики, за восемь месяцев совокупная сумма товарооборота Таджикистана с республиками СНГ составила более 1,5 миллиарда долларов.

Лидером в этом списке является Россия с общей суммой товарооборота 651,9 миллиона долларов. Далее следует Казахстан – 553,3 миллиона долларов.

Активно развивается торговля Таджикистана с Узбекистаном. По сравнению с прошлым годом темпы роста товарооборота двух стран увеличились в 2,3 раза. Его сумма по итогам восьми месяцев 2018-го составила свыше 192,6 миллиона долларов.

Более 11,8 миллиона долларов из них составляет импорт продукции. Экспорт в Узбекистан за тот же период составил свыше 80,8 миллиона долларов.

Товарооборот между Таджикистаном и Кыргызстаном увеличился в 2,1 раза, с Азербайджаном - в 2,2 раза. Суммы товарооборота с этими странами составили в 43 миллиона долларов и 4,4 миллиона долларов соответственно.

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