В Кыргызстане завершились антитеррористические учения СНГ

26 сентября 2018 09:39 (UTC+04:00)

Антитеррористические учения "Иссык-Куль — Антитеррор-2018", проводимые на территории Кыргызстан с начала сентября, завершились полным уничтожением условных террористов, сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, передает РИА Новости.

По замыслу учений, на территории Кыргызстана были созданы опорные пункты крупных вооруженных группировок международных террористических организаций, которые были уничтожены силами объединенной группировки войск. Для участия в учениях АТЦ СНГ привлек силы и средства объединенной группировки Вооруженных сил Кыргызстана, Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, а также российской авиационной группировки.

Всего в маневрах задействовано около двух тысяч военнослужащих двух стран и почти 400 единиц техники. Для решения учебных задач впервые в Кыргызстане перемещен российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Совместные антитеррористические учения компетентных органов "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся в соответствии с действующей программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

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