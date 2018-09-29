Глава ВТО: Кыргызстан демонстрирует высокую активность в глобальных процессах

29 сентября 2018 12:39 (UTC+04:00)

В настоящее время Кыргызстан демонстрирует высокую активность в глобальных процессах. Об этом сказал глава ВТО Роберто Азеведо на форуме высокого уровня по продвижению торговли и инвестиций: "Евразийская перспектива" в городе Астана, сообщает в субботу Tazabek.

Он обозначил готовность по углублению сотрудничества по вопросам развития транзита и выразил надежду, что Кыргызстан продолжит работу по упрощению процедур по привлечению инвестиций и продвижения торговли.

"Представитель от кыргызской стороны Нурлан Максутов возглавил Комитет ВТО по специфическим обязательствам в сфере услуг. Будем надеяться, что Кыргызстан продолжит успешно использовать платформу ВТО для расширения своих торговых и экономических интересов", - добавил он.

В свою очередь, министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов проинформировал главу ВТО о текущем положении дел в вопросах, связанных с деятельностью ВТО, а именно о формировании в Кыргызской Республике Национального совета по упрощению процедур торговли, которая будет служить в качестве открытого форума для продвижения механизмов упрощению торговых отношений между странами.

"На сегодняшний день ВТО играет все более возрастающую роль в устойчивом развитии стран, и все еще остается самой авторитетной платформой, созданной с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-экономических отношений государств-членов. Отсутствие выхода к морю естественно является фактором осложняющим степень интегрированности нашей страны в международной торговле. В этой связи, странам-членам ВТО необходимо приложить больше усилий для достижения общих целей региона для повышения потенциала замкнутых стран в экспорте их товаров на площадке ВТО", - сказал он.

Министр поднял вопрос об ограничениях транзита товаров стран, не имеющих выхода к морю, с предложением освещения этой проблемы в Астанинском заявлении. По итогам обсуждения, стороны согласились включить данный вопрос в заявление.

Олег Панкратов отметил, что Кыргызстану в декабре 2018 года исполнится 20 лет с момента членства страны в ВТО. Эта страница в экономической истории страны ознаменована тем, что вступление в ВТО создало необходимую основу для гибкой переориентации экономики страны на использование новых внешних возможностей, определяемых тенденциями развития мировой торговли.

Стороны также обсудили вопросы по развитию электронной коммерции.

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