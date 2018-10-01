В Кыргызстане приняты все меры для недопущения вспышки кори

1 октября 2018 11:24 (UTC+04:00)

В Кыргызстане приняты все меры для недопущения вспышки кори. Об этом сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, передает в понедельник КирТАГ.

"В данное время в Кыргызстане нет вспышки кори. В прошлом году в декабре был завоз вируса из других стран. На сегодняшний день с декабря прошлого года зарегистрировано 419 случаев, заболевших. Более 50 процентов из них составляют дети до 1 года, которые еще не получили прививки, и те, которые отказались от прививок. Прививки от кори делаются после одного года и в шесть лет", - сказала она.

Главный иммунолог отметила, что 8 октября прибудет вакцина против кори и краснухи, которую получат люди, которые контактируют с больными.

"Вирус завезен к нам из России и соседних стран. В данное время в Европе корью болеют 41 тысячи человек", - сказала Гульбара Ишенапысова.

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